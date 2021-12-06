FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Zaten bu tercihte savunma hamlesi yapan oyuncular olduğundan topa sahip oldukları zaman çok fazla bu ikiliden öndeki hatlara, dikine fazla ve istenilen seviyede top sokamadılar. Bu çıkan kadroda tabelayı değiştirecek, sayı yapacak oyuncu öndeki üç oyuncuydu; Mesut, Berisha ve Rossi… Nitekim de hem Berisha bir gol attı, oyundan çıktıktan sonra da Serdar Dursun da hat-trick yaptı.

Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda oynadığı yüksek enerjili oyunla, oyunu domine etti. İleriye de daha ümitle, moralli ve özgüvenli bir şekilde önüne bakması için Rizespor karşısında alınacak 3 puan çok önemliydi. Yalnız 3 puanı almadığı gibi zaman zaman saha içinde kombinasyon eksikleri de olsa, oynadığı oyunla da ikinci devredeki Serdar Dursun değişikliğinden sonraki oyunla beraber o yakaladığı momentumla, hem oyunu kazandı hem de maçı kazandı.