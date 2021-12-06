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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u Serdar Dursun'un hat-trick yaptığı maçta 4-0 mağlup etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 07:30
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

EMRE BOL - TUHAFLIK YAPMAZSA!

Bazen birilerine verilecek en güzel cevap sahada oluyor. Ne yazsan, ne çizsen tesiri olmuyor ama yok saydıkların sahada performanslarıyla sana gerekeni söylüyor. Hatta gözünün içine sokuyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Pereira'nın kesmeye doyamadıklarından bahsediyorum. Birazcık doğrular yapıldığında bu sezon ilk kez 4 golü buluyorsun. Birazcık! Bu takımı, bu dizilişi inanın Pereira'nın yaptığına inanmıyorum. Mesut'u, Sosa'yı, Serdar Dursun'u hatta Szalai'yi izlerken ne düşünüyorsunuz?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Szalai demişken… Yahu adam inanılmaz oynuyor. Hem defansta hem ofansta bu kadar faydalı bir oyuncuyu uzun zamandır görmemiştim. Sadece gol atarak skor katkısı olmuyor. 2 asist yaptı, benim gördüğüm rakibin 2 tane yüzde yüzlük pozisyonunu engelledi. Asistlerdeki yaklaşık 90 metrelik koşularını da gözden kaçırmayalım. Peki neden yedekti?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

İşte bu sorunun ne cevabı ne de muhatabı var! Pereira umarım artık doğru oyuncuların kimler olduğunu görüyordur. Fenerbahçe taraftarı uzun bir aradan sonra arkasına yaslanıp keyifle bir maç izledi. Yarıştan iyice kopmama adına önemli bir galibiyetti. Sarı-lacivertliler kadrosuyla yarışın her daim içinde olur olmasına ama Pereira'ya güvenemiyorum. Zira bir hafta sonra ne yapacağı belli olmaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Şöyle diyelim; "Fenerbahçe'nin hocası bir tuhaflık yapmazsa Fenerbahçe yarışı sonuna kadar götürür." Tabii bir tuhaflık yapmazsa…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Fenerbahçe, son günlerdeki yaşadığı saha içi ve dışı krizle Rizespor karşısına çıktı. Tabii ki hem teknik kadronun, hem yönetimin, hem de oyuncuların bu kadar tartışıldığı, sezon başında beklenilen başarıdan uzak kalmaları, taraftarının da ister istemez tepkisine yol açmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Bu maç oynanan oyun kalitesi değil ama alınacak olan 3 puan açısından daha da önemliydi. Pereira, takımına sezon başından beri enjekte etmek istediği dizilişi; üçlü bir savunma anlayışıyla oyuna başladı. Buradaki tercihi bana göre dörtlü oynamasına dayatılan gündemler oluşturulmuştu. Ama bunu uygularken bile kendi de çok inanmamıştı hatta yaptığı oyuncu seçimleri, oyuncu değişikliği, oynattığı dörtlü sistemi de inkar etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Bunun ışığında 'Bari gideceksem sistemimdeki dizilişimle, inandığım doğrular hedefinde, başarısız olursam inandıklarımı yapamadım derim, başkasının düşüncelerini, dediklerini yapmak yerine eğer alınacak kötü sonuç ve sonuçlarla bir sorumlu aranacaksa bunu da başkalarını memnun edip, farklı formasyonlarla oynamak yerine inandığım doğruların peşinde koşmam daha doğrusuydu' diye üçlü savunma hattıyla başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Orta sahanın dörtlüsünde Ferdi'yi burada oynattığı gibi oraya Rossi'yle birlikte ciddi bir enerji de kattı. Dörtlünün solunda Samuel hem yerini yadırgadığı gibi oradaki pozisyon bilgisizliği yüzünden F.Bahçe kendi sol koridorundan atak da geliştiremedi. Orta sahada iki tane 6 numara; Crespo ve Gustavo'yla oynadı. Tabii ön bölgeye top taşımakta zaman zaman sıkıntı yaşadıkları net şekilde görüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Zaten bu tercihte savunma hamlesi yapan oyuncular olduğundan topa sahip oldukları zaman çok fazla bu ikiliden öndeki hatlara, dikine fazla ve istenilen seviyede top sokamadılar. Bu çıkan kadroda tabelayı değiştirecek, sayı yapacak oyuncu öndeki üç oyuncuydu; Mesut, Berisha ve Rossi… Nitekim de hem Berisha bir gol attı, oyundan çıktıktan sonra da Serdar Dursun da hat-trick yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda oynadığı yüksek enerjili oyunla, oyunu domine etti. İleriye de daha ümitle, moralli ve özgüvenli bir şekilde önüne bakması için Rizespor karşısında alınacak 3 puan çok önemliydi. Yalnız 3 puanı almadığı gibi zaman zaman saha içinde kombinasyon eksikleri de olsa, oynadığı oyunla da ikinci devredeki Serdar Dursun değişikliğinden sonraki oyunla beraber o yakaladığı momentumla, hem oyunu kazandı hem de maçı kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

"Bu ikisinin son haftalarda kazandığı maç sayısı, çok çok da azdı. Bu performansın sürdürülebilirliği ve kalıcı olması için oyunun daha da üzerine koyulup gelişimin de daha fazla olması gerekir."

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