Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 Fenerbahçe - E. Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile sahasında kritik bir maça çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı 9 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

FENERBAHÇE'NİN EINTRACT FRANKFURT MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR!

Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alanlar futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.