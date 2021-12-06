Fener ışık verdi

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 4-0 yenerek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla 2. sıraya yükselip, lider Trabzon ile puan farkını yeniden 12'ye indirdi. Özellikle ikinci yarıda etkili olan Kanarya bu sezon ligde ilk kez 4 gol atarken, haftalar sonra taraftarına rahat bir maç izletti. Ülker Stadı'nda perdeyi 13'te Berisha açtı.



YAĞMUR GİBİ GELDİ



İkinci yarıda sahneye Serdar Dursun çıktı. 62'de Berisha'nın yerine oyuna giren gurbetçi forvet, 70, 79 ve 90+'da hat-trick yaparak skoru ilan etti: 4-0. Fenerbahçe'de Rossi, Szalai ve Mesut Özil de sergiledikleri futbolla galibiyete katkı sağladılar. Kanarya gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak. Deplasmandaki 8. maçından da puansız ayrılan ve Rizespor ise Göztepe'yi konuk edecek.



GUSTAVO 36 GÜN SONRA

Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, 36 gün sonra sahalara döndü. Ligin 11. haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Brezilyalı, 5 maç kaçırmıştı. Zajc'ın yokluğunda ilk onbirde sahaya çıkan Gustavo yine takımın en çok koşan ismi (12 bin 500 metre) oldu.



6'DA 6 YAPTI



Kanarya, Çaykur Rizespor'u ligde üst üste 6. kez mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibi ile oynadığı son 19 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.