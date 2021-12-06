Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan çarpıcı Serdar Dursun yorumu!

Ahmet Çakar'dan çarpıcı Serdar Dursun yorumu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlileride hat-trick yapan Serdar Dursun maça damgasını vururken, usta yorumcu Ahmet Çakar'dan da övgü aldı. Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Fenerbahçe-Rizespor maçıyla ilgili flaş tespitlerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Ahmet Çakar'dan çarpıcı Serdar Dursun yorumu!

F.Bahçe, Rizespor'a patladı. Hem iyi oynadılar hem de Serdar Dursun hat-trick yaptı. Mamafih baktığımızda; Rizespor, ligin zayıf ekiplerinden biri. Ama aynı F.Bahçe, daha önceki maçlarda nice zayıf rakiplerine karşı kötü oynayıp puan kaybetti. F.Bahçe oyuna çok iyi başladı. Özellikle ilk bölümde Rossi, en göze çarpan oyuncuydu. Pas verdi, orta yaptı ve sağdan yaptığı ortalardan birinde de Berisha'ya golünü attırdı.

Aslında oyunun ilk dakikasında Rizespor'un net bir gol fırsatı olmasına rağmen koskoca maçta yakaladıkları yegane pozisyon da bu aslında. İkinci yarı maç durgun giderken değişiklikler geldi.

Serdar Dursun da bunlardan biriydi. Futbol fundamentalini Almanya'da aldığı çok belli. Büyük futbolcu mu? Hayır! Ama ne zaman topu ayağından çıkartacağını, ne zaman nereye koşacağını, arka direk-ön direk deparını çok iyi biliyor. Böyle olunca da birbirine benzer 3 gol attı. Belki bu üç gol onun, F.Bahçe'de 1. santrfor olacağını kabullendirir. Her ne kadar Valencia geliyor ama Serdar Dursun, her daim F.Bahçe'de durmalı. Pereira'yı anlayamıyoruz.

Tekrar üçlü savunmaya geçti, tekrar Szalai'yi takıma koydu, ki Szalai rakip ceza çizgisi önünde Serdar Dursun'a asisti yapan adamdı. Hangisi doğru? Üçlü savunma mı dörtlü mü? Szalai ile mi onsuz mu? Bunlar bile Pereira'nın iyi bir hoca olmadığını gösteriyor. Karşılaşmanın en iyilerinden biri hakem Zorbay Küçük'tü. Belki maç kolay, oyuncular iyi niyetliydi ama o da mükemmel yönetti.

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