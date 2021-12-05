Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu: Böyle devam etmeye çalışacağız

Vitor Pereira Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu: Böyle devam etmeye çalışacağız

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçip derin bir nefes aldı. Bu sezon ilk kez 4 golle kazanan sarı lacivertliler Serdar Dursun'un hat-trick yaptığı maçta seyircisi önünde kazandıı ve zirve ile puan farkının daha da açılmasına izin vermedi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 21:35
Vitor Pereira Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu: Böyle devam etmeye çalışacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 4-0'lık Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor, ilk 11'de başlayanlar ve sonradan girenler çok iyi performans gösterdi. İşte biz buyuz! Böyle devam etmeliyiz. Taraftarlarımız bize harika destek verdi, onların desteğine ihtiyacımız var.

Maç maç bakıyoruz artık. Önümüzde bir Avrupa maçı var, sonrasında zor bir Süper Lig maçı oynayacağız. Soyunma odasında güzel bir ortam var. Böyle devam etmeye çalışacağız.

Şans için değil, bazen oyuncu değiştirirken çok zaman kaybediyorduk bunun için aldığımız karardı.

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