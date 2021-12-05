SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk ediyor... Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 6 mücadelede tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Bu süreçte sadece Galatasaray'a üstünlük kuran Kanarya; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.
RİZE DIŞARDA KAYIP
Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Hedef bu akşam kötü gidişe son verip yeni bir çıkış başlatmak.