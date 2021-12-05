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SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor haberi... Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, 15. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Rakibini yenerek, yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe mutlak 3 puan için sahada. İşte Fenerbahçe-Rizespor maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk ediyor... Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 6 mücadelede tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Bu süreçte sadece Galatasaray'a üstünlük kuran Kanarya; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

RİZE DIŞARDA KAYIP
Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Hedef bu akşam kötü gidişe son verip yeni bir çıkış başlatmak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

10 puanla ligin son sırasında yer alan konuk Çaykur Rizespor'da de hedef aynı... Ancak yeşil-mavili takım ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın tamamını kaybetti. Bu karşılaşmalarda 19 gol yiyen Karadeniz ekibi, 4 gol atabildi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE'DE 5 EKSIK VAR
Sarı-Lacıvertli ekipte tedavileri süren Altay Bayındır ile Enner Valencia, Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc, aynı karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'dan 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci bugün forma giyemeyecek.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

25
İki takım arasında oynanan 40 maçın 25'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı. İstanbul'da yapılan müsabakalarda sarı-lacivertli takım galibiyetlerde 15-2 üstün.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

79
Sarılacivertli takım 79 kez fileleri havalandırdı, Rize ekibi ise 40 gol kaydetti. Kanarya geçen sezon Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etti.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, FERDİ, TİSSERAND, KİM, SZALAİ, GUSTAVO, CRESPO, MESUT, ROSSİ (MERT), OSAYİ, SERDAR DURSUN

Ç. RİZESPOR: GÖKHAN, BAİANO, SELİM, HOLMEN, CEMALİ, SABO, DOKOVİC, UMAR, BOLDRİN, BOYD, POHJANPOLO

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