SPOR HABERİ - Fenerbahçe Rizespor karşısında çıkış arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig 'de çıktığı son 6 mücadelede tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor 'u yenerek moral bulmak istiyor. Bu süreçte sadece Galatasaray 'a üstünlük kuran Kanarya; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

RİZE DIŞARDA KAYIP

Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Hedef bu akşam kötü gidişe son verip yeni bir çıkış başlatmak.