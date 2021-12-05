Fenerbahçe Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan sistem açıklaması!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu

İşte Pereira'nın açıklamaları:

Bugün hangi sistemle oynayacağımızın bir önemi yok. Futbolcularımız oynadığı kulüpte oynamanın gurur verici olduğunu göstereceklerdir.

Kim oynarsa oynasın, sahada kaliteli bir oyun sergileyecek, baskılı bir oyun oynayacaklardır. Hem sahada olanlar, hem de yedek kulübesinde olanlar Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacaklardır. Herkes aile olduğumuzu gösterecektir.