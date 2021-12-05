Fenerbahçe - Rizespor: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleden 4-0 galip ayrılarak zirve yolundaki iddiasını sürdürdü.

SERDAR DURSUN'DAN HAT-TRICK!

Kanarya'ya Rizespor karşısında üç puanı getiren golleri 13'te Mergim Berisha ile 71 ve 79 ve 90'da Serdar Dursun kaydetti. Hat-trick yapan Serdar Dursun, Soldado'nun ardından sarı-lacivertli formayla 4 yıl sonra ligde 3 gol atan ilk futbolcu oldu.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 27'ye yükseltip maç fazlasıyla 2'nci sıraya tırmandı.

Son sıradaki Rizespor ise 10 puanda kaldı.

İLKİ BAŞARDI!

Fenerbahçe, Rizespor karşısında farklı kazanırken, bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk kez rakip filelere 3 ve üzeri gol attı.