FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya keskin nişancı! Marko Arnautovic... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in yaz transfer döneminde de gündemine gelen bir isim için yeniden harekete geçildiği öğrenildi. Bu isim Bologna'da forma giyen Marko Arnautovic.

Bologna ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Sırp asıllı Avusturyalı golcü için düğmeye basıldığı ve menajeri ile temasa geçildiği bildirildi. Marko Arnautovic'in menajerinden olumlu dönüş alan Sarı-Lacivertli kurmaylar, İtalyan kulübünün temsilcileri ile masaya oturmak için gün sayıyor.