Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya keskin nişancı! Marko Arnautovic... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya keskin nişancı! Marko Arnautovic... (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın uzağında kalan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Fenerli kurmaylar, Bologna'nın 1.92'lik kulesi Marko Arnautovic için düğmeye bastı. Menajerinden olumlu dönüş alındı. Bologna ile bir hafta içinde pazarlıklar start alacak. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya keskin nişancı! Marko Arnautovic... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in yaz transfer döneminde de gündemine gelen bir isim için yeniden harekete geçildiği öğrenildi. Bu isim Bologna'da forma giyen Marko Arnautovic.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya keskin nişancı! Marko Arnautovic... (FB spor haberi)

Bologna ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Sırp asıllı Avusturyalı golcü için düğmeye basıldığı ve menajeri ile temasa geçildiği bildirildi. Marko Arnautovic'in menajerinden olumlu dönüş alan Sarı-Lacivertli kurmaylar, İtalyan kulübünün temsilcileri ile masaya oturmak için gün sayıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya keskin nişancı! Marko Arnautovic... (FB spor haberi)

BOLOGNA İLE PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Bologna yönetimi ile 1 hafta içinde pazarlıkların başlayacağı ifade ediliyor. 32 yaşında ve 1.92 boyunda olan Arnautovic, her iki ayağını da kullanabilen ve gol şansı yüksek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya keskin nişancı! Marko Arnautovic... (FB spor haberi)

96 kez formasını giydiği Avusturya Milli Takımı'nda 32 kez fileleri havalandırmayı başardı. Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Arnautovic pivot santrfor dişında gerektiğinde sağ açık ve sol açık mevkinde de görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya keskin nişancı! Marko Arnautovic... (FB spor haberi)

Avusturya Milli Takımı'nın 1. santrforu olan Marko Arnautovic, şu anda formasını giydiği Bologna dışında Inter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham gibi üst düzey takımlarda da görev yaptı.

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