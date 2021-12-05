Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe bugünkü Çaykur Rizespor maçına İrfan Can Kahveci 'den yoksun çıkacak. Son haftaların formda ismi, Göztepe maçında Atakan ile yaşadığı gerginlik sebebiyle iki maç ceza aldı. Rizespor ve Gaziantepspor maçlarındaki yerini alamayacak olan İrfan Can'ın boşluğunu doldurmak için teknik direktör Vitor Pereira alternatifler üzerinde durdu.

Bunlardan biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Ofansif orta saha ve kanat oyuncusu olsa da Ferdi bu sezon birçok farklı pozisyonda oynadı.

Son olarak sağ bek pozisyonunda görev yapan genç futbolcu kendi pozisyonuna bugünkü maçla dönebilir. İrfan'nın yerinde Ferdi Kadıoğlu'nu deneyen Portekizli teknik adam, öğrencisinin yaratıcı özelliklerinin yanısıra gençliği, enerjisi ve bu sezon fazlasıyla geliştirdiği savunma özelliklerinden faydalanmak istiyor.