Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlarken, ilk 11 konusunda teknik direktör Vitor Pereira'nın tercihleri hemen hemen netleşti. Bununla beraber Fenerbahçe'de, 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci yer almayacak. Peki, İrfan Can yerine Vitor Pereira, hangi ismi 11'de değerlendirecek? Vitor Pereira'nın Ferdi Kadıoğlu'na saha içinde vereceği görev ne olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 10:31
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe bugünkü Çaykur Rizespor maçına İrfan Can Kahveci'den yoksun çıkacak. Son haftaların formda ismi, Göztepe maçında Atakan ile yaşadığı gerginlik sebebiyle iki maç ceza aldı. Rizespor ve Gaziantepspor maçlarındaki yerini alamayacak olan İrfan Can'ın boşluğunu doldurmak için teknik direktör Vitor Pereira alternatifler üzerinde durdu.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

Bunlardan biri de Ferdi Kadıoğlu oldu. Ofansif orta saha ve kanat oyuncusu olsa da Ferdi bu sezon birçok farklı pozisyonda oynadı.
Son olarak sağ bek pozisyonunda görev yapan genç futbolcu kendi pozisyonuna bugünkü maçla dönebilir. İrfan'nın yerinde Ferdi Kadıoğlu'nu deneyen Portekizli teknik adam, öğrencisinin yaratıcı özelliklerinin yanısıra gençliği, enerjisi ve bu sezon fazlasıyla geliştirdiği savunma özelliklerinden faydalanmak istiyor.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

İrfan Can'ın bireysel olarak skoru değiştirebilme özelliğinin yanısıra takımın lideri Mesut Özil'e de destek oluyordu.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

Yıldız futbolcunun derbide attığı golün hazırlayıcısı İrfan olmuştu.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

Bu nedenle İrfan'nın yerinde oynayacak olan ismin Mesut'a ofansif ve defansif anlamda destek vererek tamamlayıcı olması hedefleniyor.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vitor Pereira'dan karar çıktı! İrfan yerine Ferdi Kadıoğlu...

KADRODA DEĞİŞİM
Çaykur Rizespoor maçı öncesi sarı-lacivertli takımda kadroda bazı değişimler olacak. Novak cezalı olduğu için sol bekte Attila Szalai görev yapacak. Ferdi'nin İrfan Can'ın yerinde oynaması durumunda sağ bekte Nazım Sangare yer alacak.

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