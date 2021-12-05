Haberler Fenerbahçe Berisha Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında ağları sarsarak ligde 63 gün sonra golle tanıştı

Berisha Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında ağları sarsarak ligde 63 gün sonra golle tanıştı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla devirdi. Maçın perdesini açan isim Mergim Berisha oldu. Alman futbolcu Mergim Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 21:39
Berisha Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında ağları sarsarak ligde 63 gün sonra golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha, 63 gün sonra Süper Lig'de golle tanıştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada 13. dakikada ilk golü kaydeden Alman futbolcu Mergim Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı.

Rize maçının 13. dakikasında 23 yaşındaki forvet fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Berisha, sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 8. haftada oynanan Kasımpaşa mücadelesinde kaydederken, Rizespor karşısına kadar geçen 6 müsabakanın 3'ünde forma giymemiş ve 3 maçta ise gol kaydedememişti. Berisha, Rizespor müsabakasının 62. dakikasında yerini Serdar Dursun'a bıraktı

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