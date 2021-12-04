Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - William Gallas'tan flaş Attila Szalai yorumu! "Chelsea'ye transfer olursa..."

FENERBAHÇE HABERİ - William Gallas'tan flaş Attila Szalai yorumu! "Chelsea'ye transfer olursa..."

Spor haberi... Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Szalai performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarırken, Chelsea’de 5 yıl forma giyen William Gallas, Szalai’nin Maviler’e olası transferini değerlendirdi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERİ - William Gallas'tan flaş Attila Szalai yorumu! "Chelsea'ye transfer olursa..."

Chelsea'nin eski stoperi William Gallas, Attila Szalai'nin Maviler'e olası transferini değerlendirdi. Macaristan'ın Zalaegerszeg kulübü altyapısında görev yapan Fransız yıldız, "Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın en iyi savunma oyuncusu. O çok iyi, çok güçlü ve çok hızlı bir savunmacı. O kadar hızlı ki hücumlarda da çok görünüyor. Alanını da iyi kapatıyor. Bu da onun geleceğini parlak hale getiriyor" ifadelerini kullandı. Chelsea'nin Szalai'yi takip etmesinin bile çok iyi olduğunu vurgulayan Gallas, "Transfer gerçekleşirse bu Szalai için harika olurdu. Chelsea'de dünya çapında savunmacılarla oynayarak kendini geliştirebilir. Premier Lig'de dünyanın en iyi forvetlerine karşı sahaya çıkacak. Her maç çok stresli. Ben bundan hiç korkmadım, Attila da korkmaz" yorumunu yaptı.

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