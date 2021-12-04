SPOR HABERİ - Vitor Pereira için yolun sonu! O maçta puan kaybederse... (FB haberi)

Süper Lig'de son 6 maçta 1 kez kazanabilen, UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen Portekizli teknik direktör camianın güvenini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Ancak hiç değilse devre arasına kadar görevde kalmayı umut ediyor.
Bunun tek yolu ise ligde kalan 5 maçı kazanmak. Bunun farkında olan tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak yarın konuk edecekleri Çaykur Rizespor'u yenerek üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor.
Galibiyet halinde zaman kazanacağını düşünen Pereira'nın sonrasında seri yakalayıp, en azından ocak ayına kadar görevde kalmayı planladığı belirtiliyor.