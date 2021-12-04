Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Vitor Pereira için yolun sonu! O maçta puan kaybederse... (FB haberi)

SPOR HABERİ - Vitor Pereira için yolun sonu! O maçta puan kaybederse... (FB haberi)

Spor haberi... Süper Lig'e bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla Fenerbahçe'de işler pek istenildiği gibi gitmiyor. İlk 14 haftanın sonunda zirvenin 12 puan uzağında bulunan Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Vitor Pereira'nın da koltuğu sallanıyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
SPOR HABERİ - Vitor Pereira için yolun sonu! O maçta puan kaybederse... (FB haberi)

Süper Lig'de son 6 maçta 1 kez kazanabilen, UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen Portekizli teknik direktör camianın güvenini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Ancak hiç değilse devre arasına kadar görevde kalmayı umut ediyor.

SPOR HABERİ - Vitor Pereira için yolun sonu! O maçta puan kaybederse... (FB haberi)

Bunun tek yolu ise ligde kalan 5 maçı kazanmak. Bunun farkında olan tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak yarın konuk edecekleri Çaykur Rizespor'u yenerek üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor.

SPOR HABERİ - Vitor Pereira için yolun sonu! O maçta puan kaybederse... (FB haberi)

Galibiyet halinde zaman kazanacağını düşünen Pereira'nın sonrasında seri yakalayıp, en azından ocak ayına kadar görevde kalmayı planladığı belirtiliyor.

SPOR HABERİ - Vitor Pereira için yolun sonu! O maçta puan kaybederse... (FB haberi)

5'te 5 yaparsa hoca değişikliğinin askıya alınma ihtimalı var. Ancak bu kolay değil. Zira Rize'nin ardından Gaziantep (D), Beşiktaş, Karagümrük (D) ve Malatya maçları var.

SPOR HABERİ - Vitor Pereira için yolun sonu! O maçta puan kaybederse... (FB haberi)

Derbi dışında Gaziantep'te selefi Erol Bulut, Karagümrük maçında ise yerine düşünülen Farrioli ile kapışacak. Rizespor maçında puan kaybı halinde ise Pereira'nın hemen gönderilmesi bekleniyor.

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