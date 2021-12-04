Kupada rakip Afyonspor

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşma Ülker Stadı'nda yapılacak. Kura çekimine katılan Fenerbahçe A Takım İdari Menajeri Emir Hulusi Yolaç, "Fenerbahçe olarak yarıştığımız her kulvarda kupaya talibiz. Afjet Afyonspor'u ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

PENDİK GİBİ BİZ DE YENERİZ

Afyonkarahisar iddialı... Kentin belediye başkanı Mehmet Zeybek, Fenerbahçe ile oynayacakları maçta takımlarına güvendiklerini söyledi. "Fenerbahçe'yi geçmişte Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir. Top yuvarlak sonuçta. Biz takımımıza güveniyoruz..." diyen Mehmet Zeybek, başkan Ali Koç'u Afyonkarahisar'da misafir etmek istediklerini sözlerine ekledi.