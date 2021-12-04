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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor! İşte listedeki isimler...

Spor haberi... Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası koltuğu sallanan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira için tehlike çanları çalıyor. Yönetim olası ayrılığa karşı teknik adam arayışına devam ediyor. 5 isim ön plana çıktı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor! İşte listedeki isimler...

Pereira'dan ümidini büyük ölçüde kesen sarı-lacivertli yönetim olası bir ayrılığa karşı yeni teknik adam arayışını sürdürüyor. El altından yürütülen görüşmelerde Francesco Farioli, Ömer Erdoğan ve Slaven Bilic isimleri ön plana çıkmış durumda. Boşta olan Okan Buruk'un da adı telaffuz ediliyor. Rizespor maçında alınacak skora göre teknik direktör konusundaki çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

ABEL FERREİRA İDDİASI!
Palmeiras'a üst üste ikinci kez Libertadores Kupası'nı kazandıran Abel Ferreira, Beşiktaş'ın ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'ye yazıldı. Brezilya basını tatile çıkan Ferreira ile Al Rayyan (Katar), Al Nassr (Suudi Arabistan) ve Dínamo Kiev'in (Ukrayna) yanı sıra Türkiye'den sarı-lacivertli kulübün ilgilendiğini ileri sürdü. Ferreira'nın Palmeiras'la Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi var.

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