Fenerbahçe'de sıkıntılı tablo! İşte o rakamlar

Sezon başından beri Fenerbahçe'nin forvet hattında Samatta, Berisha, Valencia ve Serdar Dursun forma giyse de düzenli bir golcü bulunamadı. Hatta devre arasında bile sarı-lacivertlilerin forvet hattına takviye yapması bekleniyor.

Lig mücadelesinde Fenerbahçe rakip filelere hiç 3 gol atamadı. 14 haftalık süreçte 2 golden fazlasını görmeyen sarı-lacivertliler ilginç bir görüntü oluşturdu. Sadece Avrupa mücadelesinde iki kez 3 ve daha fazla gol atıldı. Avrupa Ligi play-off aşamasında deplasmanda Helsinki'ye karşı 5-2'lik galibiyet gelmişti. Grup aşamasında da Antwerp deplasmanda 3-0 kazanılmıştı. Kadıköy'de ise hiçbir resmi maçta taraftarlar 3 gol görmedi.