FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Bertolacci atağı!

Fenerbahçe'de yönetim, alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde mevcut çalıştırıcı Vitor Pereira'nın yerine düşünülen isimler arasında Karagümrük'ün İtalyan teknik adamı Farioli'nin de olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'nin hamlesi Farioli ile sınırlı kalmayacak. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü ilk iş olarak Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Franscesco Farioli için Karagümrük yönetimi ile masaya oturacak.