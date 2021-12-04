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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Bertolacci atağı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin Karagümrük'ün genç hocası Farioli ile ilgilendiği ortaya çıkarken transferde de sürpriz bir atak geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 09:27
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Bertolacci atağı!

Fenerbahçe'de yönetim, alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde mevcut çalıştırıcı Vitor Pereira'nın yerine düşünülen isimler arasında Karagümrük'ün İtalyan teknik adamı Farioli'nin de olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Bertolacci atağı!

Fenerbahçe'nin hamlesi Farioli ile sınırlı kalmayacak. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi pazartesi günü ilk iş olarak Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Franscesco Farioli için Karagümrük yönetimi ile masaya oturacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Bertolacci atağı!

Farioli'nin de Fenerbahçe'de görev yapmaya istekli olduğu gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin girişimi Farioli ile de sınırlı kalmayacak. Karagümrük'te başarılı bir grafik çizen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'nin transferi de masaya yatırılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Bertolacci atağı!

ANDREA BERTOLACCI KİMDİR?

Andrea Bertolacci, 11 Ocak 1991 tarihinde İtalya'nın Roma şehrinde dünyaya geldi. Merkez orta saha, ön libero ve on numara mevkilerinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Çizme'de önemli takımlarda oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Bertolacci atağı!

Kariyerinde Roma, Lecce, Genoa ve Sampdoria kulüpleri bulunan İtalyan orta saha geçtiğimiz sezon devre arasında Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Bertolacci'nin İstanbul ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında sona erecek.

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