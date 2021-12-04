Fenerbahçe haberleri | İtalya'dan Vedat Muriqi müjdesi!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Fenerbahçe, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Sarı lacivertlilerin gündeminde, eski yıldızı Vedat Muriqi var.

Kanarya, Kosovalı golcüyü kulüp rekoru bir bedelle Lazio'ya satmasının ardından yerini dolduramadı. Fenerbahçe bu dönemde Samatta, Frey, Ademi, Thiam, Serdar Dursun ve Berisha gibi isimlerden istediği performansı alamadı.

Ocak ayında Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilere, İtalyadan müjdeli haber geldi...

"SARRI GÖZDEN ÇIKARDI"

İtalyan basınında, Sarri'nin Muriqi'yi gözden çıkardığı yazılırken şu ifadeler kullanıldı;

"Lazio yeni bir takım inşa ediyor. Sarri'nin projesi uzun vadeli ve koçun fikirlerini yaymak için zamana, güvene ve doğru oyunculara ihtiyacı var. Takımın sezona başlaması kesinlikle heyecan verici değildi.

Kış dönemi yaklaşıyor ve artık transfer piyasasını düşünmenin zamanı geldi. Mutlaka takıma gelecekler olacak ama gönderilecekler de önemli konumda. Takımda çok az yer bulan ve Sarri'nin artık güvenmediği birkaç piyon var. 'Fazlalıklardan vazgeç'. Bu en iyi çözümleri arayan kulübün olmazsa olmazıdır.

"HEMEN GÖNDERİLECEK"

Başkenti ilk terk edecek olan isim Vedat Muriqi. Geleceği Lazio'dan uzak görünüyor. Muriqi ile önceden formasını giydiği Fenerbahçe ilgileniyor."