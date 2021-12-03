Flaş Muriqi gelişmesi!

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin beklentilerin altında kalan Muriqi'yi ara transfer döneminde kiralama kararı verdiği öğrenildi.
Geçtiğimizsezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin beklentilerin altında kalan Muriqi'yi ara transfer döneminde kiralama kararı verdiği öğrenildi. Eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler de temaslarını sürdürüyor. Kosovalı golcüyü kiralamayı hedefleyen Kanarya, transfer için tüm şartları zorluyor. Vedat Muriqi'nin de Çubuklu'yu tekrar giymeye sıcak baktığı belirtiliyor. Golcü futbolcunun dönmesi halinde yıllık kazancının yarısı olan 1.3 milyon euro'yu sarı-lacivertliler ödeyecek.