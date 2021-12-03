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Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

Süper Lig'in 15. haftasındaki Çaykur Rize maçına da Vitor Pereira ile çıkacak olan Fenerbahçe, yeni teknik adam konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, 3 isimden birini takımın başına getirmeyi amaçlıyor. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 07:17
Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefinde olan Vitor Pereira ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un ilk yarının sonuna kadar Portekizli hoca ile devam etmek istediği belirtilse de camiadaki baskının etkisi altında kaldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

15. haftada Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rizespor maçında da Pereira'nın takımın başında olduğu kaydedilirken, yönetimin 3 teknik adamla görüşme halinde olduğu ileri sürülüyor. Bu 3 isimden birinin Fenerbahçe'yi kalan haftalarda çalıştırması bekleniyor.

Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

GELMEYE HAZIRLAR AMA…
Sarı-lacivertlilerin Karagümrük'ün genç hocası Francesco Farioli, Hatay ile 2 sezondur Süper Lig'e damga vuran Ömer Erdoğan ve Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk'la temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Karagümrüklü yöneticilerin görüşmeye izin vermesinden sonra Farioli'nin de Kanarya'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

Hatay'ın Erdoğan'ı bırakmak istemediği konuşulurken, genç teknik adam ise teklife olumlu bakıyor. Daha önce gelen teklifleri ailevi sorunları nedeniyle geri çeviren Buruk'un ise Fenerbahçe'de çalışma istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

FRANCESCO FARIOLI
32 yaşındaki İtalyan hoca, Karagümrük ile geçtiğimiz sezondan bu yana 24 Süper Lig maçına çıktı. Genç teknik adam, 1.58 puan ortalaması yakalarken, takımı 39 gol atıp, kalesinde 32 gol gördü. Bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

ÖMER ERDOĞAN
Hatay'ın başında ikinci sezonunu yaşayan 44 yaşındaki teknik adam, 53 Süper Lig maçında görev yaptı. 25 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşayan genç çalıştırıcı, 1.64 puan ortalaması yakaladı. Erdoğan yönetimindeki Hatay, 85 kez ağları sarstı, 60 gol yedi.

Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

OKAN BURUK
Hocalık kariyerinde Elazığ, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir'i çalıştırdı. 2019-20'de şampiyonluk kupası kaldırdığı Başakşehir ile ligde 52 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 25 galibiyek, 15 beraberlik, 12 yenilgiyle 1.73 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de karar haftası! Bu isimlerden biri gelecek

BILIC DE GÜNDEMDE
3 hocanın dışında F.Bahçe'de konuşulan adaylardan biri Bilic. Çin ekibi B.Guoan ile aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hırvat hoca da listede yer alıyor.

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