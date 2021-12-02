Haberler Fenerbahçe Transferde Cedric Bakambu yarışı! Fenerbahçe...

Transferde Cedric Bakambu yarışı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi için düğmeye basan Fenerbahçe'de liste şekilleniyor. Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan ayrıldığını açıklayan Cedric Bakambu, sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimler arasında yer alıyor. 30 yaşındaki yıldızın adı İspanya'dan Barcelona ve Sevilla gibi takımlarla da anılıyor. Bakambu'nun Barcelona'dan haber beklediği istediği teklif gelmezse Fenerbahçe'ye 'evet' diyebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 10:29
Transferde Cedric Bakambu yarışı! Fenerbahçe...

Bu sezon hücum hattından beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. Direkt katkı sağlayacak skorer bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Cedric Bakambu'yu gündemine aldı.

Transferde Cedric Bakambu yarışı! Fenerbahçe...

Cedric Bakambu, Beijing Guoan'a sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla veda etti. Demokratik Kongolu forvetin adı Barcelona, Sevilla ve Fenerbahçe ile anılıyor.

Transferde Cedric Bakambu yarışı! Fenerbahçe...

Agüero'nun yerine golcü arayan Barcelona'dan haber beklediği belirtilen Bakambu'nun istediği teklif gelmezse Fenerbahçe'ye de 'evet' diyebileceği iddia edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor