Transferde Cedric Bakambu yarışı! Fenerbahçe...

Bu sezon hücum hattından beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. Direkt katkı sağlayacak skorer bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Cedric Bakambu'yu gündemine aldı.
Bu sezon hücum hattından beklenen verimi alamayan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. Direkt katkı sağlayacak skorer bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Cedric Bakambu'yu gündemine aldı.
Cedric Bakambu, Beijing Guoan'a sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla veda etti. Demokratik Kongolu forvetin adı Barcelona, Sevilla ve Fenerbahçe ile anılıyor.
Agüero'nun yerine golcü arayan Barcelona'dan haber beklediği belirtilen Bakambu'nun istediği teklif gelmezse Fenerbahçe'ye de 'evet' diyebileceği iddia edildi.
Bir dönem Bursaspor'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız, Villarreal'den 40 milyon euro'ya transfer olduğu Çin'de 87 maçta 58 gol ve 24 asist üretti.