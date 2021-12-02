TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

"SÖZÜ VAR!"

Türk yönetici, "Eden Hazard'ı bir arkadaş olarak görebilirim. Lille'de oynadığı dönemde onunla tanıştım ve bir gün Fenerbahçe için oynayacağına söz verdi. Westerlo da onun için bir adres olabilir, bilemezsin. Kariyerini burada bitirebilir" açıklamasını yaptı.