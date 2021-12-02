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TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

Spor haberi... Belçika 2. Ligi'nde yoluna lider olarak devam eden Westerlo'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya, Belçika'da verdiği bir röportajda flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... (Cevdet Berker İşleyen | DIŞ HABERLER)

CEVDET BERKER İŞLEYEN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 18:43 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 18:44
TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken, topladığı 24 puanla zirveyi 12 puan geriden takip eden Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler temaslarını sürdürürken, bomba bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

Fenerbahçe'de daha önce sportif direktörlük görevini yürüten ve bu süreçte takıma Robin van Persie, Moussa Sow, Dirk Kuyt, Nani gibi isimlerin katılmasında büyük pay sahibi olan Hasan Çetinkaya Het Nieuwsblad'a verdiği röportajda oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

Şu anda Belçika ekibi Westerlo'da yöneticilik yapan Çetinkaya, Real Madrid'in 115 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı süper yıldız Eden Hazard'ın Fenerbahçe için oynayacağına söz verdiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

"SÖZÜ VAR!"
Türk yönetici, "Eden Hazard'ı bir arkadaş olarak görebilirim. Lille'de oynadığı dönemde onunla tanıştım ve bir gün Fenerbahçe için oynayacağına söz verdi. Westerlo da onun için bir adres olabilir, bilemezsin. Kariyerini burada bitirebilir" açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

Türk iş adamı Oktay Ercan'ın sahibi olduğu ve Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya'nın yönettiği Belçika ekibi 2. Ligi ekibi Westerlo, en yakın rakibine 10 puan fark atarak zirvede bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

EDEN HAZARD KİMDİR?
7 Ocak 1991 tarihinde Belçika'nın La Louvière kentinde dünyaya gelen Eden Hazard, futbola 1998 yılında Belçika takımı olan Stade Brainois'da başladı.

TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

2005 yılında AFC Tubize Altyapı takımından Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. 2012 yılına kadar as takıma yükselerek performansını gösteren oyuncu, Chelsea gözlemcileri tarafından o yıl içerisinde 35 milyon Euro bedelle transfer edildi. 7 yıllık performansın ardından Real Madrid, oyuncuyu 115 milyon Euro'ya takıma kattı.

TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

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