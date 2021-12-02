TRANSFER HABERİ - Hasan Çetinkaya açıkladı! "Eden Hazard Fenerbahçe'de oynayacağına söz verdi"

Süper Lig'in 14. haftası geride kalırken, topladığı 24 puanla zirveyi 12 puan geriden takip eden Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler temaslarını sürdürürken, bomba bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'de daha önce sportif direktörlük görevini yürüten ve bu süreçte takıma Robin van Persie, Moussa Sow, Dirk Kuyt, Nani gibi isimlerin katılmasında büyük pay sahibi olan Hasan Çetinkaya Het Nieuwsblad'a verdiği röportajda oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Şu anda Belçika ekibi Westerlo'da yöneticilik yapan Çetinkaya, Real Madrid'in 115 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı süper yıldız Eden Hazard'ın Fenerbahçe için oynayacağına söz verdiğini duyurdu.