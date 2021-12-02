Haberler Fenerbahçe Ali Koç'un son hamlesi şaşırttı! Başarısızlığın siniririni kongre üyeleri ve taraftarlardan aldı

Ali Koç'un son hamlesi şaşırttı! Başarısızlığın siniririni kongre üyeleri ve taraftarlardan aldı

Başkanlığı döneminde taraftarın yüzünü bir türlü güldüremeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son hamlesi şaşırttı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç, 200 kongre üyesini attıkları eleştirel twitleri sebebiyle disipline verirken bir kısım taraftarı da Fenerbahçe'nin marka değerine zarar vermek ve kişisel haklara saldırı suçlamalarıyla savcılığa verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son hamlesi, sosyal medyadaki taraftarları da bir hayli kızdırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 13:33
Ali Koç'un son hamlesi şaşırttı! Başarısızlığın siniririni kongre üyeleri ve taraftarlardan aldı

Başkanlığı döneminde taraftarın yüzünü bir türlü güldüremeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son hamlesi şaşırttı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç, 200 kongre üyesini attıkları eleştirel twitleri sebebiyle disipline verirken bir kısım taraftarı da Fenerbahçe'nin marka değerine zarar vermek ve kişisel haklara saldırı suçlamalarıyla savcılığa verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son hamlesi, sosyal medyadaki taraftarları da bir hayli kızdırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Takım ligde ne durumda! Başkan nelerle uğraşıyor... Akıl alır gibi değil. Koskoca Fenerbahçe'nin geldiği duruma bak. Kardeşim Fenerbahçeliler olarak her gün eziyet çekmeken bıktık. Yeter artık" gibi yorumlarda bulundular.


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