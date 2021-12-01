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Fenerbahçe'de hedefteki isim Vitor Pereira!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de hedefteki isimlerin başında Pereira geliyor. Portekizli; oyuncu tercihleri, oyun planı ve öğrencileriyle iletişim konusunda sorun yaşıyor. Camia; yönetim kurulunun 53 yaşındaki hocayla kısa süre içinde yollarını ayırmasını bekliyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de hedefteki isim Vitor Pereira!

Olympiakos yenilgisiyle UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe'nin önceki gün de Göztepe ile 1-1 berabere kalması camiayı çileden çıkardı. Zirveyle puan farkının 12'ye çıkmasının ardından teknik direktör Vitor Pereira'ya yönelik eleştirilerin dozu arttı. Oyuncu tercihleri, oyun planı, yaptığı geç ve yanlış değişiklikler ile öğrencileriyle yaşadığı iletişim problemi Portekizli hocanın istenmeyen adam ilan edilmesine sebep oldu. Özellikle taraftarlar, önceki geceden bu yana Pereira'nın görevden alınmasını isterken, yönetime de istifa çağrısında bulunanlar vardı.

Fenerbahçe'de hedefteki isim Vitor Pereira!

HERKESİ KÜSTÜRDÜ
Sarı-lacivertli camiada Pereira'nın en çok eleştirildiği konuların başında kadro tercihi yer alıyor. Sezon başından bu yana kadroda istikrarı sağlayamayan 53 yaşındaki hoca, her karşılaşmaya farklı 11'le çıkıyor. Sırasıyla Mesut, İrfan, Sosa, Pelkas, Szalai, Osayi, Nazım, Burak gibi oyuncuları küstüren Pereira, yaptığı geç ve yanlış değişikliklerle de dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın özellikle son iki maçta takımın en iyisi İrfan'ı çıkarması eleştirilerin artmasına neden oldu. Bu arada Pereira, Koç dönemindeki teknik adamlar arasında en az puan ortalaması yakalayan ikinci hoca durumunda.

Fenerbahçe'de hedefteki isim Vitor Pereira!

11 MAÇTA 3 GALİBİYET
F.Bahçe, son 11 resmi maçında sahadan yalnızca 3 galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 5 yenilgi, 3 de beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise Antwerp'e üstünlük sağladı. Olympiakos'a 2 kez mağlup olan Kanarya, Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor'a boyun eğdi, Antwerp, Kayseri ve Göztepe ile berabere kaldı.

Fenerbahçe'de hedefteki isim Vitor Pereira!

KENDİNİ AŞTI!
İkinci dönemini yaşadığı F.Bahçe'de hedef adam haline gelen Pereira, 2015-16'nın gerisinde kaldı. Kanarya'daki ilk döneminde 14 haftada 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Pereira; ikinci döneminde 24 puanda kaldı, 4 yenilgi aldı. İlk döneminin 14. haftasında Pereira yönetimindeki F.Bahçe, 23 gol atıp, 12 gol yerken; bu sezon 20 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

Fenerbahçe'de hedefteki isim Vitor Pereira!

İŞTE SON MAÇTAKİ ELEŞTİRİLER
Formda olan Sosa'yı kulübeye çekip, ortada Crespo-Meyer-Zajc üçlüsüyle oynaması.
Sahanın en iyisi olan İrfan'ı çıkarması.
Szalai'yi 3 maçtır yedek oturtup, 90'da sahaya sürmesi.
Önceliği savunma olması.
Mesut'u kanatlarda oynamaya zorlaması.
Rossi'yi geç alıp, Pelkas ve Osayi'ye şans vermemesi.

Fenerbahçe'de hedefteki isim Vitor Pereira!

Ali Koç başkanlığındaki hocaların puan ortalaması:
Emre Belözoğlu 2.30

Erol Bulut 2.00

Ersun Yanal 1.74

Vitor Pereira 1.67

Philip Cocu 0.93

NOT: Listede 10 maç üzeri resmi maça çıkan hocalar yer almaktadır.

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