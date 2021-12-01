Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci tepkisi! "Skandal bir karar"

İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevkinin ardından Fenerbahçe'den tepki geldi. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Burak Kızılhan, 'saldırı' gerekçesiyle yapılan sevke büyük tepki gösterdi ve 'skandal bir karar' olarak değerlendirdi.

İşte Burak Kızılhan'ın açıklamaları:

"30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen PFDK sevkleri, bizim açımızdan ciddi anlamda şaşkınlık yaratacak boyuttadır. Sistemin ve sisteme çöreklenmiş kişilerin değişimi isteğinin ne kadar haklı olduğu ortadadır.

İrfan Can, 'Saldırı' adı altında çarpıtmayla itham altında kalkıştır. İtişmenin saldırı olarak geçmesi ve sevk edilmesi kötü niyettir, iş bilmememezliktir.

Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir. Söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile 2 sezon önce Vedat Muriqi niyet okumayla PFDK'ya sevk edilmesi arasında skandallık arasında fark yoktur. Bu konu bizim açımızdan çok nettir.

Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe işgüzarların deneme tahtası değildir. Vedat Muriqi ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz.

TFF, bu tür ehliyet sahibi olmayan gözlemcilerle ilgilenmelidir. Aksi takdirde TFF, futbola zarar verecektir."