Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Fenerbahçe'de, ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal çözüm olacak. Organizasyon şemasında sorun var. Yıllardır süre gelen hatalar silsilesi sonucunda bu noktaya varıldı. Göztepe ile alınan beraberlik fitili ateşleyen durum olmadı.
Bu yüzden Aykut Kocaman, İsmail Kartal veya x bir teknik direktörden ziyade, Fenerbahçe'de değişmesi gereken yegane olay, Samandıra'daki organizasyon. Fenerbahçe'deki eski şampiyonluklara baktığımız zaman, Samandıra'da aile ortamı olduğunu görüyoruz.
Böyle bir takım kabul edilemez. Bir yönetici olduğumuzu var sayarsak ve verdiğimiz direktifler, sürekli negatif geri dönüş alıyorsa, artık orada yöneticilik vasfımız bitmiştir. Mevcut Fenerbahçe düzeninde, Vitor Pereira'nın yöneticilik vasfının sona erdiğini düşünüyorum mental olarak. Futbolcular da bunu hal ve hareketleriyle gösteriyor, ekranlara yansıyor zaten. Fenerbahçe, sadece Vitor Pereira'yı kabullendirebilmek için 3 sayfa yazı yayınladı!