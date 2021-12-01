Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, yaşadığı puan kaybı sonrası lider Trabzonspor'a yaklaşamamış ve aradaki puan farkı 12 olmuştu. Maçın ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın gönderilmesi gündeme gelirken, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman isimleri camiada ön plana çıkmıştı. Peki, Fenerbahçe'deki teknik direktör sorunu nasıl çözülecek? İsmail Kartal, Aykut Kocaman gibi isimler sarı lacivertlilerin form grafiğini yukarı taşır mı? Sarı lacivertlilerin Pereira'nın ayrılığının ardından yapması gereken şey ne? Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus'a Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktarırken, sarı lacivertlilere dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 11:31
Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Fenerbahçe'de, ne Aykut Kocaman ne de İsmail Kartal çözüm olacak. Organizasyon şemasında sorun var. Yıllardır süre gelen hatalar silsilesi sonucunda bu noktaya varıldı. Göztepe ile alınan beraberlik fitili ateşleyen durum olmadı.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Bu yüzden Aykut Kocaman, İsmail Kartal veya x bir teknik direktörden ziyade, Fenerbahçe'de değişmesi gereken yegane olay, Samandıra'daki organizasyon. Fenerbahçe'deki eski şampiyonluklara baktığımız zaman, Samandıra'da aile ortamı olduğunu görüyoruz.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Böyle bir takım kabul edilemez. Bir yönetici olduğumuzu var sayarsak ve verdiğimiz direktifler, sürekli negatif geri dönüş alıyorsa, artık orada yöneticilik vasfımız bitmiştir. Mevcut Fenerbahçe düzeninde, Vitor Pereira'nın yöneticilik vasfının sona erdiğini düşünüyorum mental olarak. Futbolcular da bunu hal ve hareketleriyle gösteriyor, ekranlara yansıyor zaten. Fenerbahçe, sadece Vitor Pereira'yı kabullendirebilmek için 3 sayfa yazı yayınladı!

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

NEDEN ESKİLER?
Fenerbahçe'nin tekrardan kurtulması için, ne eski futbolcular, ne eski teknik direktörler, ne de eski sportif direktörler gelmeli. Emre Belözoğlu, futbolcu olarak geldi, Sportif Direktör olarak devam etti, sonunda hoca oldu. Bu sefer de Emre hocanın istediği düzen kurulmamıştı. Emre hoca tam olarak istediği düzeni kuramadığı için istenen başarı elde edilememişti.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Emre hoca oradan oraya evrilirken, ne olduğunu şaşırdı ve sonrasında kendisi de açıkladı. 'Fenerbahçe'den kendim ayrıldım' dedi.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Umuyorum, Fenerbahçe yönetimi artık sıfırdan her şeye başlamak ister ve belki de Türkiye'nin hiç bilmediği bir teknik adamı sadece futbol aklına güvendiği için göreve getirir. Aksi halde bu çözülmez bir sarmala dönüyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Bunun tek çözüm yolü yeni teknik direktör, yeni futbol aklı ve Samandıra'da köklü değişiklikler olacak.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

"BU DURUMA GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUK"
Vitor Pereira'nın bu duruma geleceğini tahmin ediyorduk. Eskiden de yıldızlarla arası iyi değildi, orta sahada Josef-Topal ikilisini oynatıyordu ve eleştiriliyordu. Fenerbahçe kendi eliyle şu anda futbol takımına bir bomba koydu ve yavaş yavaş patlıyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Fenerbahçe'nin Göztepe maçında kaleyi bulan şutu yok, bunun da açıklaması yok. Göztepe'nin Fenerbahçe maçına kadar geldiği periyoda baktığımız zaman, tablo pek iyi değil. Göztepe, Nestor El Maestro ile istediği ivmeyi yakalayamamıştı.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Göztepe için klasman maçıydı, iyi de oynadı zaten. Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında da kaleyi bulan şutu yoktu, sadece İrfan'ın 1 direkten dönen topu vardı. Fenerbahçe, organizasyonda yok. Bunu Galatasaray'da görebiliyorsun. Kerem üzerine oynanan bir oyun var. derbide de, Moskova maçında da bunu gördük.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

KURT HOCA GELİRSE...

Sarı lacivertli kulübün yönetimi umuyorum ki oyuncuları yönetebilecek kabileyette birini getirir. Fenerbahçe'ye 'Kurt hoca' gelirse hiç fena olmaz. Mesela, Advocaat dönemini hatırlayalım. Çok iyi bir kadrosu yoktu Fenerbahçe'nin.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

Hatta Advocaat, "Bana bir 10 numara alın, takımı şampiyon yaparım." demişti. Advocaat o kadroyla Manchester United'ı mağlup etmişti. Eğer Fenerbahçe ocak ayına kadar beklerse, 'Geçmiş olsun' deriz.

FUTBOL PLUS YOUTUBE KANALINDA VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika: Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasında neler yaşandığı ortaya çıktı! Ali Koç'tan Vitor Pereira'ya...
Eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Hala konuşmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor