Fenerbahçe için flaş teknik direktör yorumu! "Ne İsmail Kartal ne de Aykut Kocaman..."

NEDEN ESKİLER?

Fenerbahçe'nin tekrardan kurtulması için, ne eski futbolcular, ne eski teknik direktörler, ne de eski sportif direktörler gelmeli. Emre Belözoğlu, futbolcu olarak geldi, Sportif Direktör olarak devam etti, sonunda hoca oldu. Bu sefer de Emre hocanın istediği düzen kurulmamıştı. Emre hoca tam olarak istediği düzeni kuramadığı için istenen başarı elde edilememişti.

Emre hoca oradan oraya evrilirken, ne olduğunu şaşırdı ve sonrasında kendisi de açıkladı. 'Fenerbahçe'den kendim ayrıldım' dedi.