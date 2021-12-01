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Çaykur Rize mesaisi başladı

Ligde 14. haftayı Göztepe beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, hız kesmeden Çaykur Rize maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra'daki idmanda Göztepe'ye karşı oynayanlar yenileme çalışması yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Çaykur Rize mesaisi başladı

Ligde 14. haftayı Göztepe beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, hız kesmeden Çaykur Rize maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra'daki idmanda Göztepe'ye karşı oynayanlar yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise salonda kuvvet ve dayanıklılık idmanıyla günü tamamladı. Sakatlıkları devam eden Altay ile Valencia, kendilerine verilen bireysel programı uyguladı.

DÖRT EKSİKLE HAZIRLANIYOR
Çaykur Rize ile oynanacak 15. hafta maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, bu karşılaşmaya 4 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı duruma düşen Novak ve Zajc ile birlikte sakatlıklıkları devam eden Altay, Valencia forma giyemeyecek. Bu arada cezalarını tamamlayan Mert Hakan ve Tisserand, görev verilmesi halinde sahaya çıkacak.

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