Alman basınından şok Fenerbahçe ve Max Meyer sözleri!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de, sezon başında uygulanan transfer politikası da tartışılmaya başlandı.

Sezona sağ ve sol bek takviyesi yapmadan başlayan Kanarya, sürpriz bir şekilde orta alana Max Meyer takviyesi yapmıştı. Alman futbolcu, sarı lacivertli forma ile düzenli süre bulamazken tek golünü Avrupa Ligi'ne Antwerp deplasmanında attı.

Alman basını, Max Meyer'in son durumunu mercek altına alırken, Fenerbahçe ile ilgili de şoke eden bir ifade kullandı. İşte o yazı;

"EN AZINDAN TÜRKİYE'DE BÜYÜK KULÜP"

"Almanya'da geleceği yıldızı olarak gösterilen ve menajerlik şirketi tarafından 3 buçuk yıl önce 'world class' olarak tanımlanan Max Meyer, eylül ayında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe, dünya çapında olmasa da en azından Türkiye'de büyük bir kulüp.

'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum' diyen Meyer çok beklemedi. Sivasspor karşısında ilk maçına çıktı ve 74. dakikada oyuna girdi.

"HATA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Yalnızca bir hafta sonra Başakşehir karşısında ilk 11'de yer aldı. Meyer zayıf oynadı ve hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı.

Meyer'in düşük riskli pasları tercih etmesine ek olarak, 26 yaşındaki oyuncunun gerekli maç kondisyonundan yoksun olduğu özellikle belirgindi. Şaşırtıcı değil çünkü, sezon öncesi kampı geçirmedi. Meyer'in reddettiği fiziksel durumda kötü olduğuna dair endişeler artık göz ardı edilemezdi. Meyer'in takımın geri kalanıyla arasındaki kondisyon farkını kapatmak için özel eğitim alacağı bile söylendi.

Kasım ayının başında Meyer, Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e karşı deplasmanda 3-0'lık bir galibiyetle geri döndü ve ilk golünü kutladı. Meyer, son zamanlarda yükselen form eğrisine rağmen yine de 'dünya klasmanında' olmaktan çok uzak.