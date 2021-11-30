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Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Göztepe - Fenerbahçe maçı haberleri: Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gğrsel Akyel oynanan zorlu mücadele, 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları da mücadele ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 07:35 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 07:51
Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İNATÇI PEREIRA / EMRE BOL

Fenerbahçe adına gol atma beklentisinin az, gol yeme beklentisinin çok olduğu bir karşılaşma izledik! Koskoca Fenerbahçe'nin düştüğü duruma bakın! Ne zaman, hangi dakikada gol yiyeceğini bekler olduk! Zira sarı-lacivertliler sezonun en düşük gol beklentisini (0.04) yaşadığı ilk yarısını oynadı. Olacak şey mi?

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Pereira inat etti, Fenerbahçe şampiyonluktan uzaklaştı. Ali Koç inat ediyor, Fenerbahçe nereye gidiyor?
Ne 11'in 11, ne yaptığın değişiklikler doğru! Fenerbahçe iyi takım ancak hocası kötü! Seni tek pozisyona sokan, tehlikeli bölgeye tek gol olacak orta yapan İrfan Can'ı hangi taktiksel zekanı kullanarak oyundan çıkarıyorsun?

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe kimi yenecek Vitor?
Kimleri yenip de şampiyon olacak?
Ben söyleyeyim; Fenerbahçe yönetimi Pereira'yı yenip-yıkıp göndermezse yarışmayı dahi rüyasında görür.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yaptıklarıyla, "kovun beni" diyen teknik direktörle devam etmek, yanlışın en büyüğü aslında… Yönetimi, 3'lü oynayacağım diye kandıran Vitor, olmadı 4'lüye döneceğim diye 'yalancı 4'lü' oynayan yine Vitor!
Kimi kandırıyorsun Allah aşkına?

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hani bir takımın eksikleri vardır, onları konuşuruz ya. Golcü eksik, kanat eksik, 10 numara eksik diye… Fenerbahçe'nin eksiği ise aslında teknik direktör! Pereira olduğu sürece bir adım atmasının ihtimali yok sarı- lacivertlilerin… Ama bunu görecek göz, dediklerimizi duyacak kulak lazım!

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Şampiyon olacakken, en azından yarışacakken; şampiyon olma ihtimali kalmayan, yarışacak hali olmayan Fenerbahçe'nin müsebbibi Vitor Pereira'dır. Siz arkasında durmaya devam edin. Çok yakında sizin arkanızda duracak tek bir taraftar bulamayacaksınız.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

YAŞAMAK İSTİYORLAR / REHA KAPSAL

Fenerbahçe'nin futbol kamuoyunda en önemli meselesi haline gelen, saha içindeki üçlüden dörtlüye dönmesi ve bu sistemin Fenerbahçe'ye getireceği artı ve eksileri yaklaşık G.Saray derbisinden önce herkesin dilinde olan ve buna da devamlı rakamlar üzerinden eleştirilmesi veya rakamı doğru olarak Pereira anlarsa, dörtlüye dönerse bütün oyundaki hücum ve savunma sıkıntıları biteceği dile getirildi. Maalesef futbolda çok az önem arz eden ama bizim ülkemizde geniş yer tutan, gündem yaratılan ve böyle olunca başarının geleceği zannedilen bir futbol iklimine sahibiz.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Pereira da buna acilen uyup dörtlü savunmaya dönüp, Göztepe maçında Galatasaray derbisi gibi 4-3-3 dizilişiyle çıktı. Bu dörtlünün savunma merkezinde Szalai'nin oynamadığı bir düzeni yaratmak herhalde bir antrenör için başarıdır.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki kenar bek Ferdi ne kadar iyi ve formda olsa da aynı zamanda Novak da bu dörtlü savunmanın bekleri değil. Orta sahada Meyer, Zajc ve Crespo birbirini tamamlamadığı gibi üçü de Fenerbahçe'nin bırakın orta sahası olmayı, çoğu Anadolu takımında bile forma giyecekleri soru işareti olan oyuncular.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ve de günümüz oyununda ne oynarsan oyna, saha içinde formasyon olarak orta sahanız ve savunmadaki kenar bekleriniz kadar hücumda varsınızdır. Hücum hattındaki üçlüde, çizgilerde İrfan ve Mesut oynamaz. Onları santrfor arkası, yani daha serbest bırakılarak oynatması gerekir Pereira'nın. Böyle bir yerleşimi sahaya oturtması gerekir. Ne orta sahadan top hücuma çıkıyor ne hücum oyuncularından.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İrfan zaman zaman birebirde adam eksiltiyor, bir de Ferdi.
Oyun hareketliliği yok, savunma arkası koşu yok, en önemlisi hücum parametrelerinde bir fazla olup, ikiye bir toplu hücumu öyle planlaması gerekir. O da sahanın hiçbir alanında uygulanmadığı gibi bu da sarılacivertlilerin hücum üretkenliğini ciddi anlamda etkiliyor.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mesut derbide gol attı, bundan sonra maçlarda atabilir ama sürdürülebilir bir başarısı olması çok zor gibi görünüyor. Çünkü performans yaşı Mesut'un geçmiş durumda. Bu da saha içinde net bir şekilde görülüyor.

Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Pereira'nın hücum aksiyonlarının hepsinde olan İrfan'ı çıkartmasının nedeni; Mesut'u oyundan çıkarmaya gücünün yetmediğinden böyle bir hamle yaptı. Bir antrenör için doğru olmadığı gibi aynı zamanda oyuncular tarafından da güvenilirliği tartışılır duruma da gelmiştir.
"Fenerbahçe taraftarı, senelerdir hayal kurmaktan bıktı artık hayallerini yaşamak istiyorlar ve de bunda da sonuna kadar haklılar."

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