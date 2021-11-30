Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

YAŞAMAK İSTİYORLAR / REHA KAPSAL Fenerbahçe'nin futbol kamuoyunda en önemli meselesi haline gelen, saha içindeki üçlüden dörtlüye dönmesi ve bu sistemin Fenerbahçe'ye getireceği artı ve eksileri yaklaşık G.Saray derbisinden önce herkesin dilinde olan ve buna da devamlı rakamlar üzerinden eleştirilmesi veya rakamı doğru olarak Pereira anlarsa, dörtlüye dönerse bütün oyundaki hücum ve savunma sıkıntıları biteceği dile getirildi. Maalesef futbolda çok az önem arz eden ama bizim ülkemizde geniş yer tutan, gündem yaratılan ve böyle olunca başarının geleceği zannedilen bir futbol iklimine sahibiz.

Pereira da buna acilen uyup dörtlü savunmaya dönüp, Göztepe maçında Galatasaray derbisi gibi 4-3-3 dizilişiyle çıktı. Bu dörtlünün savunma merkezinde Szalai'nin oynamadığı bir düzeni yaratmak herhalde bir antrenör için başarıdır.