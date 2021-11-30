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SPOR HABERİ - Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor! Altay Bayındır ve Enner Valencia...

Spor haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü saat 19.00’da evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 14:24
SPOR HABERİ - Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor! Altay Bayındır ve Enner Valencia...

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular idmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular salonda gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Altay Bayındır ve Enner Valencia, günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

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