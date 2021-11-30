Fenerbahçe haberleri | Flaş Attila Szalai yorumu! "Gelecek hafta..."

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Sarı lacivertliler bu sonuçla beraber lider Trabzonspor'un 12 puan arkasına düştü. Kanarya'da en çok konuşulan olaylardan birisi de, cezalı Tisserand yerine Attila Szalai'nin oynamamasıydı.

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vitor Pereira Szalai tercihi için, "Teknik açıdan Göztepe karşısında Serdar Aziz'in daha iyi olacağını düşündüm" demişti.

"GELECEK HAFTA DA OYNAMAZSA..."

Alman basını, Attila Szalai'nin 3 haftadır yedek oturmasına dair flaş bir yorumda bulundu;

"İddialara göre Szalai, ocak transfer döneminde 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama Chelsea'ye gidecek. Bu hala bir söylenti olsa da Szalai, yedek kalmaya devam ediyor. Göztepe'ye karşı Serdar Aziz, cezalı Tisserand'ın yerine oynadı. Pereira maç öncesinde bu tercihi sportif gerekçelerle açıkladı. Ancak gelecek hafta Rizespor'a karşı oynanacak maç belirleyici olacak. Szalai, Novak'ın cezalı olmasına rağmen dışarıda kalırsa sportif sebepler göz ardı edilecek. Çünkü kadroda ikinci bir sol bek bulunmuyor."