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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Alacağı ceza...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan ve rakibiyle 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, Atakan Çankaya ile yaşadığı tartışmanın ardından 'saldırı' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, İrfan Can'ı bekleyen ceza ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 22:37
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Alacağı ceza...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku yaşanıyor.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla takımın öne çıkan isimlerinden olan yıldız oyuncu, İzmir ekibiyle oynanan maçta Atakan Çankaya ile bir tartışma yaşamıştı.

İki oyuncu da PFDK'ya sevk edilirken; Atakan Çankaya'nın 36. maddeden, İrfan Can Kahveci'nin ise 44. maddeden disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. Atakan'ın 1 ila 3 maç ceza alması beklenirken, 44. maddeden PFDK'ya sevk edilen İrfan Can'ın 5 ila 10 müsabakadan men edileceği öğrenildi.

DİSİPLİN TALİMATI 44. MADDE NE DİYOR?

Disiplin talimatı 44. maddesinde, "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men" ifadesi yer alıyor.

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevki sonrası Tahkim Kurulu'na başvurması beklenirken, 26 yaşındaki futbolcu en alt sınırdan ceza alırsa Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Karagümrük ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında takımını yalnız bırakacak.

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