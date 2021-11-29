Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'dan Attila Szalai açıklaması! (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

"Zor bir maç olacak. Önemli bir maç, 2 tane yorucu maç oynadık. Hafta içinde 3 tane seyahatimiz oldu buraya geldiğimiz seyahati de sayarsak. Taze kanlarla sahaya çıkmak istedik. Diğer oyuncuların performansından memnun olmadığım için değildi bu."

Göztepe için de bizim için de önemli bir maç olacak. Biz de savaşacağız ve her şeyimizi vereceğiz.

Attila Szalai'nin de zamanı gelecek, o da bize katkı verecektir. Serdar Aziz bu maç için daha uygun olduğunu düşündüm.