Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Göztepe maçı sonrası konuştu: Kaliteli bir oyun sergiledik

Göztepe Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda kaliteli bir oyun sergiledik, topu çevirdik, topa biz hakimdik. Biraz daha orta açılabilirdik, Serdar Dursun'u topla buluşturabilirdik. İlk yarı 1-0 bitmesini hakketmedik.

Yediğimiz gol öncesinde ofsayt vardı ama yeni kural gereği oyunu devam ettirmek zorunda kaldı, biraz şanssızlık yaşadık.

Oyuncu değişikliklerini ben yapıyorum, ikinci yarıda oyuncular düşmüştü, dengelemek için oyuncu değişiklikleri yaptım. Kazanmak için bunları yapmamız gerekiyordu.

Hafta içi maç oynadığımız için oyuncuları da düşünmem gerekiyordu.

İkinci yarı faul üstüne faul oldu. Oyun çok durdu. Oyunun kalitesi düştü. Maç bir yerden sonra kumara döndü. Üst üste maçlardan sonra yorgun olan oyuncularım diri değildi ve ilk yarıdaki gibi oynamak için müdahale etmek zorundaydım.