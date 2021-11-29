FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira futbolcularıyla toplantı yaptı! Mesut Özil'den özel istek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Pereira, "Olympiakos maçı tamamiyle bir yol kazasıydı. İyi mücadele ettik ama kaybettik. Göztepe maçı ile ayağa kalkacağız" dedi.



DERBİ ANLAM KAZANSIN!

Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hoca, "Galatasaray galibiyetinin anlam kazanması için Göztepe'yi de yenmeliyiz. Bu maça güçlü başlayalım. Baskımızı hissettirelim" diye konuştu.



FENERBAHÇE'NİN İDDİASI BİTMEZ

Pereıra oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Lig yarışında geride kalmış olabiliriz. Ama önümüzde daha çok maç var. Bu maçları kazanacak gücümüz de var" dedi.



MESUT ÖZİL'DEN ÖZEL İSTEKTE BULUNDU

Portekizli hocanın Göztepe maçındaki en büyük kozu yine Mesut Özil olacak. Pereira, yıldız oyuncudan sorumluluk almasını istedi.