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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira futbolcularıyla toplantı yaptı! Mesut Özil'den özel istek

Son dakika spor haberi. Fenerbahçe’nin Portekizli hocası Vitor Pereira oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Göztepe maçına güçlü başlayalım. İlk düdükle birlikte baskımızı artıralım” dedi. Öte yandan Pereira, yıldız futbolcu Mesut Özil'den özel bir istekte bulundu. İşte toplantının detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira futbolcularıyla toplantı yaptı! Mesut Özil'den özel istek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Pereira, "Olympiakos maçı tamamiyle bir yol kazasıydı. İyi mücadele ettik ama kaybettik. Göztepe maçı ile ayağa kalkacağız" dedi.

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Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hoca, "Galatasaray galibiyetinin anlam kazanması için Göztepe'yi de yenmeliyiz. Bu maça güçlü başlayalım. Baskımızı hissettirelim" diye konuştu.

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Pereıra oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Lig yarışında geride kalmış olabiliriz. Ama önümüzde daha çok maç var. Bu maçları kazanacak gücümüz de var" dedi.

MESUT ÖZİL'DEN ÖZEL İSTEKTE BULUNDU
Portekizli hocanın Göztepe maçındaki en büyük kozu yine Mesut Özil olacak. Pereira, yıldız oyuncudan sorumluluk almasını istedi.

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