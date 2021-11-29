Arsenal'da Bukayo Saka çılgınlığı! "Mesut Özil'den çok şey öğrenmiş"

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da Bukayo Saka çılgınlığı yaşanıyor. Arsenal'ın Newcastle United'ı 2-0 mağlup ettiği maçta attığı golle galibiyette rol oynayan 20 yaşındaki futbolcu, gol sevincini Mesut Özil gibi kutladı.

Bukayo Saka'nın, Mesut Özil'in imzası 'M' el işaretiyle sevinmesi sonrası Arsenal taraftarı sosyal medyada gündem oluşturdu.

BUKAYO SAKA'NIN GELİŞİMİNDE MESUT ÖZİL ETKİSİ!

Hitc'de yer alan haberde, Mesut Özil'in Arsenal'da forma giydiği dönemde Bukayo Saka'nın gelişiminde önemli rol oynadığı ifade edildi. 20 yaşındaki futbolcunun, şu anda Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'den futboldan çok daha fazlasını öğrendiğinin altı çizildi.

Haberde; Bukayo Saka'nın, Mesut Özil'in Arsenal'daki son maçından bu yana kulübün en önemli oyuncularından biri haline geldiği belirtildi.