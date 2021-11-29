Allahyar Fenerbahçe'ye dönerse ne yapacak? İstatistiklerde o isimleri solladı!

Fenerbahçe, sezon başında forvet hattına Serdar Dursun ve Mergin Berisha isimleriyle takviye yaparken, Enner Valencia'yı da mevcut bölgede kullanma kararı almıştı.

Valencia, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sağ ve sol kanat olarak değerlendirilmişti. Ancak, Ekvadorlu yıldızın santrfor bölgesindeki performansı da alkış toplamıştı.

Bununla beraber Kanarya, yeni transferler Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan çok şey bekliyordu fakat işler istenildiği gibi gitmedi.

Ara transfer sezonunda Fenerbahçeli yetkililer, yeni bir santrfor arayışına girerken, Allahyar Sayyadmanesh'in de değerlendirilmesi yönünde Vitor Pereira'ya öneride bulundu. Peki, Allahyar Fenerbahçe'deki 2. sezonunda başarılı olabilir mi?

3 İSMİ DE GEÇTİ

Fenerbahçe'de sezona formda giren ancak daha sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk 11'den uzak kalan Enner Valencia, şimdiye dek 7 gol 2 asistle oynadı.

Bununla beraber yeni transferler Serdar Dursun ve Mergim Berisha da beklenenin altında kaldı. Serdar, 1 gol 1 asist üretirken Mergim Berisha, 3 gol 3 asistlik istatistik yakaladı.

UKRAYNA'YI SALLADI

Bununla beraber Allahyar Sayyadmanesh, Zorya'da gösterdiği performansla Ukrayna Ligi'nde defalarca kez ayın oyuncusu seçildi. Genç golcü bu sezon 8 golü rakip filelere gönderirken 4 asist üretmeyi başardı.

FENERBAHÇE ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Allahyar'ın transfer piyasasının Avrupa'da oldukça açık olduğunu biliyor ve bu sebeple, kendisini izleyen kulüplere daha da yüksek rakama satabilmek adına değerlendirmek istiyor.