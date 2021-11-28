Ozan Tufan'dan Premier Lig itirafı!

Ozan Tufan, Türkiye'de futbolun çok yavaş oynandığını söyledi. Fenerbahçe'den Watford'a kiralık giden milli futbolcu, "Süper Lig'de futbol biraz duruyor. Yere yatan futbolcular olsun, zaman geçirme olsun. Premier Lig'e geldiğimden beri, top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak için" ifadelerini kullandı. Acı gerçeği itiraf eden Ozan, "Bazen Süper Lig'i ve diğer ligleri izliyorum. Futbol çok durunca beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in hızlı oyununa. Zor ama keyifli" dedi.