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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Ayak bileğindeki ağrı ve şişlik nedeniyle Olympiakos karşısında forma giyemeyen ve önceki gün yapılan idmanda da yer almayan Mesut Özil dün yeniden takıma katıldı. Yıldız oyuncu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, pazartesi günü kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Ayak bileğindeki ağrı ve şişlik nedeniyle Olympiakos karşısında forma giyemeyen ve önceki gün yapılan idmanda da yer almayan Mesut Özil dün yeniden takıma katıldı. Yıldız oyuncu, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, pazartesi günü kadrodaki yerini alması bekleniyor. Vitor Pereira yönetimindeki çalışmada Olympiakos maçında görev alanlar idmanı yine aktif dinlenmeye yönelik organizasyonlarla tamamlarken diğer oyuncular çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Sarı-lacivertliler, bugün yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve İzmir'e hareket edecek.

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