Fenerbahçe'nin Isco transferini yazdılar! "Cicaldau ve Morutan'a rakip olacak"

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Galatasaray galibiyeti ile morallenmişti. Ancak Kanarya daha sonrasında Olympiakos'a karşı aldığı mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne veda etti.

Gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'nin adı Isco ile anılmaya başlandı. İspanyol basını, sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.



"CICALDAU VE MORUTAN'A RAKİP OLACAK"

Bu transfer gelişmesi dünya basınında da oldukça geniş yankı buldu. Rumen basını, Fenerbahçe'nin olası transferine ilişkin, "Isco, Cicaldau ve Morutan'a rakip olacak" yorumunda bulundu.

Haberde; Isco'nun bu sezon Real Madrid'de yalnızca 177 dakika süre bulabildiği ve oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olmasının Fenerbahçe'yi iştahlandırdığı belirtildi.

Ayrıca, Isco'nun Fenerbahçe'ye transfer olması halinde ezeli rakibi Galatasaray'da forma giyen Cicaldau ve Morutan'a karşı oynayacağı yazıldı.

"TATSIZLIK ÇIKMASIN DİYE OYUNA ALINDI!"

Geçtiğimiz hafta Granada ile oynanan karşılaşmada Camacinga ve Jovic ile birlikte ısınmaya gönderilen Isco, daha sonrasında oyuna gireceğini sanıp yedek kulübesine geldi. Ancak yalnızca Camavinga ve Jovic'i oyuna almak isteyen Ancelotti, Rumen basının haberine göre 'daha fazla tatsızlık çıkmaması için' Isco'yu da Modric yerine oyuna aldı.