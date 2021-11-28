FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Mesut Özil hamlesi! 1.5 saat özel olarak görüştü

Pereira ile Mesut Özil arasındaki buzlar Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında eridi... Sarı- Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Galatasaray maçındaki performansı ve attığı gol ile Portekizli çalıştırıcının da ön yargısını kırmış oldu. Pereira bir anlamda ona zeytin dalını uzattı.

MAKSİMUMUNU VERMELİSİN Takvim'in haberine göre; Pereira'nın Mesut Özil ile önceki gün 1.5 saat özel olarak görüştüğü ve bu görüşmede, "Ligin geri kalan bölümünde senden maksimum şekilde faydalanmak istiyorum" dediği öğrenildi...