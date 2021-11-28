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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Mesut Özil hamlesi! 1.5 saat özel olarak görüştü

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe maçı öncesinde Mesut Özil ile 1.5 saat özel olarak görüştü. Galatasaray maçı sonrası gözdesi olan yıldız isme duyduğu güveni yineledi. Portekizli çalıştırıcı yıldız isimle yaptığı görüşmede, "Ligin geri kalan bölümünde senden maksimum şekilde faydalanmak istiyorum" dediği öğrenildi. İşte flaş görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Mesut Özil hamlesi! 1.5 saat özel olarak görüştü

Pereira ile Mesut Özil arasındaki buzlar Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında eridi... Sarı- Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Galatasaray maçındaki performansı ve attığı gol ile Portekizli çalıştırıcının da ön yargısını kırmış oldu. Pereira bir anlamda ona zeytin dalını uzattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Mesut Özil hamlesi! 1.5 saat özel olarak görüştü

MAKSİMUMUNU VERMELİSİN

Takvim'in haberine göre; Pereira'nın Mesut Özil ile önceki gün 1.5 saat özel olarak görüştüğü ve bu görüşmede, "Ligin geri kalan bölümünde senden maksimum şekilde faydalanmak istiyorum" dediği öğrenildi...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan Mesut Özil hamlesi! 1.5 saat özel olarak görüştü

MESUT ÖZİL'İN MORALİ ZİRVE YAPTI

Mesut Özil'in hocasının söylediği sözler sonrasında moralinin daha da yükseldiği belirtildi. Bu arada teknik direktör Vitor Pereira, hafif sakatlığı bulunan Mesut Özil'in Göztepe maçına sorunsuz hazır olması için direktif verdi.

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