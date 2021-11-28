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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer harekatı! Szalai gidiyor 3 yıldız geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği erken başladı. Macar stoper Attila Szalai’yi 20 milyon euro civarında bir rakama Chelsea’ye satması beklenen sarı-lacivertliler operasyon için düğmeye basacak. Kanarya; forvet, savunma ve kanada 3 kaliteli oyuncu alacak. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer harekatı! Szalai gidiyor 3 yıldız geliyor

Attila Szalai'nin Chelsea ile anlaştığı iddiaları neredeyse kesinleşirken, yönetim de alternatif arayışına odaklandı. Ocak ayında takıma en az 3 takviye yapılması bekleniyor. Her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Şu an için forvete Vedat Muriqi ilk aday konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer harekatı! Szalai gidiyor 3 yıldız geliyor

İtalyan basını, Lazio'nun ara transferde Bodo Glimt'ten Norveçli Erik Botheim'i kadrosuna katmak istediğini yazarken, bu durumda Muriqi'e yol görüneceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer harekatı! Szalai gidiyor 3 yıldız geliyor

MURIQI, JANUZAJ, UMTITI
Kosovalı golcünün bonservisiyle satılamaması durumunda Fenerbahçe'ye kiralanma seçeneği ikinci olasılık olarak gösterildi... Kanada ise Adnan Januzaj gündemde. Sociedad ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında uygun bir rakama gelebileceği ifade ediliyor...

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