Transfer bombası! Isco Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fischajes'in haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonu Real Madrid'den ayrılacak olan Isco ile ilgileniyor.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin, Mesut Özil'i kadrosunda görmek istediği belirtilen haberde, sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki futbolcunun yerini Isco ile doldurmak istediği ifade edildi.









BİRÇOK TALİBİ VAR!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Isco'nun, birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde olduğunun altı çizildi. Özellikle İngiltere Premier Lig'den bazı kulüplerin 29 yaşındaki futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

Real Madrid'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Isco bu sezon İspanya La Liga'da 7 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. 2013-14 sezonundan beri eflatun-beyazlıların formasını giyen İspanyol yıldız 343 resmi maçta 52 gol, 56 asistlik performans sergiledi.



