Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde neler bekliyor?

Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe bu kupaya son 32 turundan katılacak. Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan takımlarla play-off yani ara eleme oynayacak. Kazananlar, birincilerle birlikte son 16 turuna adını yazdıracak...

