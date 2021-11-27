Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde neler bekliyor?

Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe bu kupaya son 32 turundan katılacak. Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan takımlarla play-off yani ara eleme oynayacak. Kazananlar, birincilerle birlikte son 16 turuna adını yazdıracak...
Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe bu kupaya son 32 turundan katılacak. Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan takımlarla play-off yani ara eleme oynayacak. Kazananlar, birincilerle birlikte son 16 turuna adını yazdıracak...
Avrupa Ligi macerasını Frankfurt maçıyla noktalayacak olan Kanarya ardından Konferans Ligi play-off turundaki rakibini bekleyecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Tottenham, Partizan, Roma, Slavia Prag, Maccabi Tel Aviv ve Slovan Bratislava gibi ekipler yer alıyor.
Konferans Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçları ile şampiyon belirlenecek. Kazanan takım bir sonraki sezonda Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.