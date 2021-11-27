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Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde neler bekliyor?

Son dakika spor haberi: Avrupa’nın yeni kupası Konferans Ligi'ne play-off’tan katılacak Fenerbahçe, rakibini elerse son 16’ya kalacak. Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde gelir açısından pek bir kayba uğramıyor. UEFA, Konferans Ligi'nde galibiyete 500 bin euro prim veriyor. Beraberliğe ise 166 bin euro ödeniyor. Turnuvayı kazanan takım ise 8.9 milyon euro'yu kasasına koyacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde neler bekliyor?

Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe bu kupaya son 32 turundan katılacak. Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan takımlarla play-off yani ara eleme oynayacak. Kazananlar, birincilerle birlikte son 16 turuna adını yazdıracak...

Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde neler bekliyor?

Avrupa Ligi macerasını Frankfurt maçıyla noktalayacak olan Kanarya ardından Konferans Ligi play-off turundaki rakibini bekleyecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Tottenham, Partizan, Roma, Slavia Prag, Maccabi Tel Aviv ve Slovan Bratislava gibi ekipler yer alıyor.

Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde neler bekliyor?

Konferans Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçları ile şampiyon belirlenecek. Kazanan takım bir sonraki sezonda Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde neler bekliyor?

GALİBİYETE 500 BİN EURO
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gelir açısından pek bir kayba uğramıyor. UEFA, Konferans Ligi'nde galibiyete 500 bin euro prim veriyor. Beraberliğe ise 166 bin euro ödeniyor. Turnuvayı kazanan takım ise 8.9 milyon euro'yu kasasına koyacak.

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