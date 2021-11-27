FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira yine hedef tahtasında! 3'lü defans...

Galatasaray derbisinde alınan galibiyet Vitor Pereira'yı 'istifa' baskılarından bir nebze kurtarmıştı. Portekizli teknik direktör, Olympiakos maçında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle yine hedef tahtası oldu. Pereira'nın özellikle iyi oynayan İrfan Can Kahveci'yi çıkarması tepki çekti. Fenerbahçe bu dakikadan sonra hücumda tüm etkinliğini yitirirken, rakip kaleye gitmekte dahi zorlandı. 4'lü savunma ile başlanan mücadelenin son bölümünde yine 3'lü defansa dönülmesi de eleştiri aldı. Olympiakos'un golü de 3'lü defansla geldi. 'Sorumluluk benim' diyen Pereira'nın Göztepe karşısında olası bir yenilgide koltuğu yine tehlikeye girebilir.