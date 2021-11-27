FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ilk kez başaramadı! Vitor Pereira...

Fenerbahçe'de Olympiakos yenilgisi bir kez daha keyifleri kaçırdı. Galatasaray derbisindeki 2-1'lik galibiyet sonrası moral bulan sarı-lacivertlilerde yeniden sıkıntılı bir süreç yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 iddiasını kaybeden teknik direktör Vitor Pereira'nın takımı birçok konuda eleştiriler aldı. Özellikle Vitor Pereira'nın kararları ve maç sonrası açıklamaları epeyce tartışıldı.

Galatasaray derbisi ve Olympiakos maçının büyük çoğunluğunda 4'lü sistem kullanan Pereira, oyun olarak da istediği karşılığı almıştı. Ancak maçların sonlarında hep 3'lüye döndü. Galatasaray maçında 3'lüye döndüğünde Diagne golü atmıştı ama VAR'da iptal olmuştu. Olympiakos deplasmanında ise 3'lüye dönüldü ve Tiquinho affetmedi.