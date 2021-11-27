Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den haber var! Oynayacak mı? (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den haber var! Oynayacak mı? (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray derbisinde attığı gol ve oynadığı futbolla göz dolduran Mesut, sakatlığı sebebiyle Olimpiakos maçında kadroda yer almamıştı. Peki Mesut Özil, deplasmanda oynanacak Göztepe maçına yetişecek mi? İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:02
FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den haber var! Oynayacak mı? (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den haber var! Oynayacak mı? (FB spor haberi)

Galatasaray derbisinde attığı gol ve oynadığı futbolla göz dolduran Mesut, sakatlığı sebebiyle Olimpiakos maçında kadroda yer almamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den haber var! Oynayacak mı? (FB spor haberi)

İZMİR'E YETİŞMEK İSTİYOR

İstanbul'da kalan Mesut Özil'in tedavisine hemen başlandı. Tecübeli futbolcunun pazartesi günü ligde Göztepe ile deplasmanda oynanacak olan zorlu mücadeleye yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesut da İzmir'deki karşılaşmada mutlaka sahada olmak istiyor.

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