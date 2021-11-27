Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya Mesut Özil müjdesi! Takımla birlikte çalıştı (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya Mesut Özil müjdesi! Takımla birlikte çalıştı (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi antrenmanlarına devam eden sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Olimpiakos maçında kadroda yer almayan yıldız oyuncu Mesut Özil, takımla birlikte çalıştı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 13:25
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya Mesut Özil müjdesi! Takımla birlikte çalıştı (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi antrenmanlarına devam eden sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Olimpiakos maçında kadroda yer almayan yıldız oyuncu Mesut Özil, takımla birlikte çalıştı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Olympiacos ile oynadığımız karşılaşmada görev alan oyuncularımız idmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncularımız ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile tamamladı.

DİĞER
İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Sosyal medya çalkalandı
Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan dikkat çeken açıklama: Yüksek faizle Türkiye'yi soymak istiyorlar
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor