FENERBAHÇE HABERİ: Dimitris Pelkas gemileri yaktı! Ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçen sezon Fenerbahçe'nin en iyilerinden olan Dimitris Pelkas'ın eski hâlinden eser yok.
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçen sezon Fenerbahçe'nin en iyilerinden olan Dimitris Pelkas'ın eski hâlinden eser yok.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan Yunan oyuncu Pelkas, takımdan ayrılmak istiyor.
Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesindeki Pelkas, devre arasında veda planlaması yapıyor.
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