Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Dimitris Pelkas gemileri yaktı! Ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Dimitris Pelkas gemileri yaktı! Ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçen sezon sarı lacivertlilerin en başarılı isimlerinden olan Dimitris Pelkas, takımdan ayrılmak istiyor. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:17
FENERBAHÇE HABERİ: Dimitris Pelkas gemileri yaktı! Ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçen sezon Fenerbahçe'nin en iyilerinden olan Dimitris Pelkas'ın eski hâlinden eser yok.

FENERBAHÇE HABERİ: Dimitris Pelkas gemileri yaktı! Ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan Yunan oyuncu Pelkas, takımdan ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Dimitris Pelkas gemileri yaktı! Ayrılmak istiyor (FB spor haberi)

Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesindeki Pelkas, devre arasında veda planlaması yapıyor.

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