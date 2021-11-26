TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde lige iddialı bir giriş yaparken, son haftalarda alınan sonuçlar ise hayal kırıklığı yaratmıştı.
Sezon başında başarılı bir şekidle işleyen 3'lü savunma sistemi, daha sonraki haftalarda işlemez hale gelmiş ve Kanarya, üst üste aldığı mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşmıştı.
Ligin 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek yeniden umutlanan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalara hız verdi.