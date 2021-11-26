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TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 23 puanla lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kanatlara takviye istemesinin ardından harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, iki ismi listesine aldı. İşte o futbolcular ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 16:18
TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde lige iddialı bir giriş yaparken, son haftalarda alınan sonuçlar ise hayal kırıklığı yaratmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

Sezon başında başarılı bir şekidle işleyen 3'lü savunma sistemi, daha sonraki haftalarda işlemez hale gelmiş ve Kanarya, üst üste aldığı mağlubiyetlerle zirveden uzaklaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

Ligin 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek yeniden umutlanan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalara hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda ocak ayında kadrosuna iki kanat takviyesi yapmak için girişimlere başlarken, iki sürpriz isim gündeme geldi.

İşte o futbolcular:

TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

MIN-KYU SONG

Fenerbahçe, gündemine ilk olarak Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin vatandaşı Min-kyu Song'u aldı. Güney Kore liginde Jeonbuk Hyundai forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, sol kanatta görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Min-kyu Song'un kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

ADNAN JANUZAJ

Fenerbahçe'nin sağ kanat için gündemine aldığı isim ise Adnan Januzaj... Manchester United'ın alt yaş kategorilerinde forma giydiği sırada geleceği süperstar adayı olarak gösterilen Belçikalı yıldız, şu anda İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Ocakta iki bomba birden! Fenerbahçe'ye bir sol bir de sağ kanat

Sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılıdna sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 19 resmi maçta 2 gol atarken, 2 de asist katkısı yaptı.

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